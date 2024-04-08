Точилин — о дерби: «Надо отметить Максименко и Бабича»

Экс-наставник «Сочи» Александр Точилин прокомментировал поражение «Динамо» от «Спартака» (1:2) в 23-м туре чемпионата России.

«Динамо» играло острее, и по сценарию матча они были ближе к победе. Две роковые ошибки Лещука перевернули ход игры. Можно сказать, что «Динамо» потеряло три очка», — заявил Точилин «РБ Спорту».

По мнению эксперта, «Динамо» само виновато, ведь команда не реализовала большое количество моментов. При этом Точилин добавил, что стоит отметить игру Максименко и Бабича, которые оставляли «Спартак» в игре.

В 24-м туре Российской премьер-лиги «Спартак» будет гостить у «Сочи», а «Динамо» сыграет на выезде с «Уралом».