Газзаев: «Была эпоха Яшина, была эпоха Дасаева, а сейчас эпоха Акинфеева»

Экс-рулевой ЦСКА Валерий Газзаев поздравил с днём рождения своего бывшего подопечного – вратаря Игоря Акинфеева.

В понедельник, 8 апреля, Акинфееву «стукнуло» 38 лет.

«Поздравляю Игоря с днём рождения. Пожелаю ему крепкого здоровья, чтобы он как можно дольше радовал болельщиков», - сказал Газзаев.

В продолжении комментария Газзаев назвал Акинфеева профессионалом и патриотом страны и клуба. По словам известного тренера, Акинфеев является примером для молодых игроков.

«На сегодняшний день нельзя представить ЦСКА без Акинфеева. Понятно, что когда-то он закончит играть, но я уже отмечал, что была эпоха Яшина, была эпоха Дасаева, а сейчас эпоха Акинфеева», - цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

За ЦСКА Игорь Акинфеев выступает уже более двадцати лет. За это время вратарь провёл за клуб более 750 официальных матчей.

Добавим, что на текущий момент ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.