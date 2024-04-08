Дьяков согласился с Геничем, что Соболева нельзя назвать лучшим игроком матча «Динамо» – «Спартак»

Бывший игрок московского «Динамо» Виталий Дьяков согласился с комментатором Константином Геничем, который не считает нападающего «Спартака» Александра Соболева лучшим игроком матча против «бело-голубых». Форвард оформил дубль и принёс своей команде победу 2:1, но Генич считает, что звание лучшего игрока матча должны были получить или вратарь Александр Максименко или защитник Срджан Бабич.

«Не припомню, чтобы Максименко на этот раз совершил супер спасения. Бабич смотрелся здорово: перекусывал атаки, нейтрализовал выход к воротам Смолова», – приводит слова Дьякова Bobsoccer.

Напомним, «Динамо» после поражения от «Спартака» отстаёт от первого места в турнирной таблице РПЛ на 6 очков.