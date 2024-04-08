Рианчо ответил на вопрос о работе Абаскаля в «Спартаке»

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «красно-белых» в матче с «Динамо».
- Вы довольны своей бывшей командой?
- Да.
- Абаскаль справляется со своими задачами?
- Не знаю.
Напомним, что «Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» со счётом 2:1. Автором дубля в составе «красно-белых» стал Александр Соболев.
Ранее появлялась информация о том, что в «Спартаке» уже приняли решение об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Информация до сих пор не подтвердилась.
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