Рианчо ответил на вопрос о работе Абаскаля в «Спартаке»

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «красно-белых» в матче с «Динамо».

- Вы довольны своей бывшей командой?

- Да.

- Абаскаль справляется со своими задачами?

- Не знаю.

Напомним, что «Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» со счётом 2:1. Автором дубля в составе «красно-белых» стал Александр Соболев.

Ранее появлялась информация о том, что в «Спартаке» уже приняли решение об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Информация до сих пор не подтвердилась.