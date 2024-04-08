Дьяков: «Ростов» мог забить «Динамо» 7-8 голов, зато «Спартаку» команда Лички ничего не позволила

Бывший игрок московского «Динамо» Виталий Дьяков оценил игру команды против московского «Спартака». Также экс-игрок молодёжной сборной России сравнил выступления обороны «бело-голубых» в матче с «Ростовом» и в игре со «Спартаком».

«Динамо» в игре с «Ростовом» ужасно действовало в обороне. Команда в целом, а не только защитники. «Ростов» мог забить 7-8 голов. «Спартаку» же «Динамо» ничего не позволяло», – сказал Дьяков в интервью Bobsoccer.

Напомним, несмотря на мнение Дьякова, «Динамо» проиграло «Спартаку» со счётом 1:2 на своём домашнем стадионе. Отставание команды до первого места увеличилось до шести очков.