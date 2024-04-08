«Оренбург» поможет пострадавшим от паводка

В Орске прорвало дамбу, в результате чего вода затопила большую площадь. В футбольных кругах даже обсуждали возможность переноса матча «Оренбург» - «Рубин», но, к счастью, до областного центра вода не дошла – игра Премьер-лиги состоится.

«Оренбург» решил помочь пострадавшим от паводка – клуб направит на эту помощь все деньги, которые заработает за счёт продаж билетов на игру против «Рубина».

Матч чемпионата России между «Оренбургом» и «Рубином» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.