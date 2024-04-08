Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Оренбург» поможет пострадавшим от паводка

08 Апреля 2024 • 13:50 Комментировать
Оренбург
...
Рубин
1 2.45 X 3.20 2 3.15
Через 2 ч. 47 мин.

В Орске прорвало дамбу, в результате чего вода затопила большую площадь. В футбольных кругах даже обсуждали возможность переноса матча «Оренбург» - «Рубин», но, к счастью, до областного центра вода не дошла – игра Премьер-лиги состоится.

«Оренбург» решил помочь пострадавшим от паводка – клуб направит на эту помощь все деньги, которые заработает за счёт продаж билетов на игру против «Рубина».

Матч чемпионата России между «Оренбургом» и «Рубином» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург

Новости по матчу

07 Апреля
13:38
Матч «Оренбург» - «Рубин» состоится, проблем нет
06 Апреля
23:59
Прогноз и ставка на точный счёт матча Оренбург — Рубин — 8 апреля 2024
22:46
Актуальная ставка и прогноз на матч Оренбург — Рубин чемпионата России — 8 апреля 2024
13:57
Агент Орещук высказался о будущем Рыбуса
00:25
Ставка и прогноз на матч Оренбург – Рубин чемпионата России – 8 апреля 2024
04 Апреля
16:22
Рахимов: «Южноамериканцы определяют игру «Оренбурга»
15:17
В «Оренбурге» заявили, что довольны Деограсией
12:00
«Рубин» собирается сделать предложение по сербскому игроку Романичу
03 Апреля
16:37
Агент Прохина: «Ближе к лету обсудим возможный выкуп Данилы «Оренбургом»
02 Апреля
17:42
Представитель Дюпина рассказал, от чего зависит будущее вратаря в «Рубине»
14:48
Орещук рассказал, когда Рыбус сможет вернуться на поле
11:40
Радимов: «Для борьбы за третье место «Рубину» надо было раньше привозить легионеров»
01 Апреля
15:50
В «Оренбурге» рассказали о доверии к Деограсии
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ОРЕНБУРГ РУБИН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити», Хави поставил ультиматум «Барселоне», а Мбаппе заключил секретный контракт – в главных слухах недели Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду Пять футболистов «Баварии» не сыграют с «Арсеналом» - названы все имена Стало известно, сколько заработает «Реал», если пройдёт «Манчестер Сити» Роналду появился в концовке и дожал «Дамак»: «Аль-Наср» победил усилиями Криштиану, Брозовича и Лапорта «Байер» может стать чемпионом Германии в следующем туре – известны условия Суперкомпьютер предсказал чемпиона АПЛ - «Манчестер Сити» на третьем месте Гюндоган ответил, готов ли возглавить «Барселону» вместо Хави Мбаппе сделал заявление перед матчем с «Барселоной» Хаби Алонсо повторил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Теперь «Манчестер Юнайтед» устроил обмен ударами с «Ливерпулем», убрав Клоппа с вершины АПЛ Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро
Спортивные новости
Крикунов рассказал, кто в этом сезоне выиграет Кубок Гагарина Крикунов: «Овечкин — симбиоз таланта от рождения и трудолюбия» Крикунов — о Фёдорове: «У него был высокий уровень понимания игры» «Металлург» вырвал победу над «Автомобилистом» в овертайме Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
08.04.24 в 17:00
Оренбург Оренбург
Рубин Рубин
2.41 3.15 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Апреля
14:01 · Россия. Премьер-лига
Дьяков согласился с Геничем, что Соболева нельзя назвать лучшим игроком матча «Динамо» – «Спартак»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Ростов» мог забить «Динамо» 7-8 голов, зато «Спартаку» команда Лички ничего не позволила
13:50 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» поможет пострадавшим от паводка
13:42 · Россия. Премьер-лига
Бушманов считает Бабича одним из лучших защитников в РПЛ
13:34 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис ответил, справедливо ли Смолов не проходит в состав «Динамо»
13:24 · Россия. Премьер-лига
Рапопорт обвинил Личку в поражении «Динамо» от «Спартака» 1
13:17 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Не знал, что Абаскаля хотели уволить»
13:13 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин: «Спартак» не наиграл даже на ничью»
13:08 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Краснодар» может стать чемпионом, а может и выпасть из тройки
13:07 · Россия. Премьер-лига
Аленичев: «Спартак» вырвал победу благодаря чудовищным ошибкам Лещука» 4
13:00 · Россия. Премьер-лига
Камоцци назвал тренера, с которым «Спартак» будет бороться за чемпионство
12:43 · Россия. Премьер-лига
Павел Мамаев рассказал о планах после завершения карьеры
12:36 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «У «Динамо» неплохой состав, но без топового вратаря тяжело забраться наверх»
12:33 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — об игре Лещука в матче со «Спартаком»: «Детский садик» 1
12:31 · Россия. Премьер-лига
Рыков: «Максименко на ошибках учится»
Все новости
Рекомендуем