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Бушманов считает Бабича одним из лучших защитников в РПЛ

08 Апреля 2024 • 13:42 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
13.04 14:00

Российский тренер Евгений Бушманов высказался об игре защитника «Спартака» Срджана Бабича.

По мнению специалиста, Бабич показал отличную игру с дерби Динамо, ведь он действовал надежно и везде успевал.

«Наверное, один из самых стабильных в «Спартаке» сейчас. Бабич – один из лучших центральных защитников РПЛ», — приводит слова Бушманова портал «РБ Спорт».

В составе «красно-белых» Бабич сыграл в 19 матчах с учетом всех турниров и отметился тремя забитыми мячами.

После 23 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 35 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
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