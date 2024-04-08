Канчельскис ответил, справедливо ли Смолов не проходит в состав «Динамо»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об игре нападающего «Динамо» Фёдора Смолова.

— Смолов по делу не проходит в стартовый состав «Динамо». Фёдор сбавил в скорости, поэтому в быстрый футбол Лички он тяжеловато вписывается, — цитирует Канчельскиса портал «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Тюкавин продолжает прогрессировать, и на данный момент он сильнее Смолова.

В нынешнем сезоне 34-летний Смолов принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет четыре результативные передачи.

После 23 туров «Динамо» занимает третье место в чемпионате России, имея в копилке 38 очков.