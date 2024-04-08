Рапопорт обвинил Личку в поражении «Динамо» от «Спартака»

Бывший спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт высказался после поражения «Динамо» от «Спартака» (1:2) в 23-м туре чемпионата России.

«Личка сто процентов виноват в том, что «Динамо» проиграло «Спартаку». Он должен взять вину на себя или разделить ответственность с Лещуком за поражение», — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».

Специалист признался, что был удивлен, когда увидел в стартовом составе Лещука, а не Шунина.

По итогам 23-го тура «Динамо» осталось на третьем месте в чемпионате России, однако теперь отставание «бело-голубых» от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков.