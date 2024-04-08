Личка: «Не знал, что Абаскаля хотели уволить»

Наставник московского «Динамо» Марцел Личка высказался о ситуации главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Динамо» спасло Абаскаля от увольнения? Я не слежу за ситуацией вокруг других клубов. Не знал, что Абаскаля хотели уволить», — цитирует Личку «РБ Спорт».

По мнению тренера, в минувшем дерби «Динамо» сыграло не хуже «Спартака», но, к сожалению, не смогло одержать победу.

Матч 23-го тура Российской премьер-лиги завершился волевой победой «красно-белых» со счетом 2:1.

В следующем туре чемпионата России «Динамо» встретится в гостях с «Уралом», а «Спартак» будет гостить у «Сочи».