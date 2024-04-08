Тюкавин: «Спартак» не наиграл даже на ничью»

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился мнением о вчерашнем дерби со «Спартаком». «Бело-голубые» потерпели домашнее поражение со счетом 1:2.

«Спартак» не наиграл даже на ничью. Не понимаю, что произошло. Проиграли буквально последние 20 минут. За это очень обидно. Точечно разберем игру и, надеюсь, исправимся», - цитирует нападающего Sport24.

«Динамо» после вчерашнего поражения продолжает занимать третье место в турнирной таблице чемпионата России. На счету подопечных Марцела Лички 38 баллов. Столичный клуб отстает от идущего вторым «Краснодара» на пять очков.