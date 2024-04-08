Радимов: «Краснодар» может стать чемпионом, а может и выпасть из тройки

Российский тренер Владислав Радимов поделился комментарием об игре «Краснодара» в матче с «Пари НН».

Встреча 23-го тура Российской премьер-лиги завершилась победой «быков» со счетом 4:3.

«Счет 4:3, наверное, Сергею Николаевичу Галицкому нравится. Мне нравится, но не уверен, что это нравится Сафонову», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Специалист считает, что с такой игрой у «Краснодара» равные шансы на чемпионство и на выпадание из тройки.

После 22 сыгранных матчей кубанский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на один балл.