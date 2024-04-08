Аленичев: «Спартак» вырвал победу благодаря чудовищным ошибкам Лещука»

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями от вчерашней победы «красно-белых» над «Динамо» (2:1) в поединке 23-го тура Премьер-лиги.

«При крайне плохой игре «Спартак» сумел вырвать победу благодаря двум чудовищным ошибкам Лещука. «Динамо» вместо победы и борьбы за чемпионство рискует упустить место в тройке», - передает слова Аленичева «Чемпионат».

После вчерашнего матча «бело-голубые» с 38 очками продолжают занимать третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» набрал 35 баллов и располагается на шестой позиции.