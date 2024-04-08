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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци назвал тренера, с которым «Спартак» будет бороться за чемпионство

08 Апреля 2024 • 13:00 Комментировать

Франко Камоцци, бывший советник Леонида Федуна, считает, что сербский специалист Владимир Ивич подходит на роль главного тренера московского «Спартака».

«Владимир Ивич - идеальный кандидат для «Спартака». При нем команда будет бороться за чемпионство. Он 100 процентов лучше, чем Абаскаль», - передает слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, что последним местом работы Ивича был «Краснодар».

«Спартак» в последнем матче чемпионата России отпраздновал победу над «Динамо» со счетом 2:1. После этого успеха «народная команда» набрала 35 баллов и находится на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Спартак Москва Владимир Ивич Франко Камоцци Гильермо Абаскаль ещё теги
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