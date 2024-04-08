Павел Мамаев рассказал о планах после завершения карьеры

Бывший футболист подмосковных «Химок» Павел Мамаев высказался о своих планах после завершения профессиональной карьеры.

Экс-игрок сборной России отметил, что о тренерстве ещё не думал, так как пока чувствует, что это не его, и сейчас ему больше интересен руководящий пост.

«Что касается работы в каком-то клубе, должно поступить предложение. Это уже более интересно. Почему бы не рассмотреть», - приводит слова Мамаева «РИА Новости».

Напомним, что Мамаев объявил о завершении карьеры в феврале прошлого года. Последним его клубом были подмосковные «Химки». Ранее он выступал за ЦСКА, «Торпедо» и «Краснодар».