Сенников: «У «Динамо» неплохой состав, но без топового вратаря тяжело забраться наверх»

«Понятно, что люди ошибаются. Да, если бы это был Акинфеев, то он не ошибся бы так, наверное. У «Динамо» неплохой состав, но без топового вратаря тяжело забраться наверх», - передает слова Сенникова телеканал «Матч ТВ».