Сенников: «У «Динамо» неплохой состав, но без топового вратаря тяжело забраться наверх»

Экс-защитник столичного «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о неудачном выступлении вратаря «Динамо» Игоря Лещука в поединке 23-го тура Премьер-лиги против «Спартака» (1:2).
«Понятно, что люди ошибаются. Да, если бы это был Акинфеев, то он не ошибся бы так, наверное. У «Динамо» неплохой состав, но без топового вратаря тяжело забраться наверх», - передает слова Сенникова телеканал «Матч ТВ».
После вчерашнего фиаско динамовцы с 38 очками остались на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Что касается «Спартака», то «народная команда» набрала 35 баллов и находится на шестой позиции.
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