Мостовой — об игре Лещука в матче со «Спартаком»: «Детский садик»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре голкипера «Динамо» Игоря Лещука в матче против «красно-белых».

Экс-игрок сборной России отметил, что вратарь показал провальную игру, и такие вещи тяжело объяснить.

«Это даже не ошибки, это детский садик. Я был в шоке, когда увидел эти моменты. Просто кошмар. «Динамо» жаль, конечно», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что Лещук дважды ошибся, не сумев зафиксировать мяч. Александр Соболев воспользовался этими осечками, и принёс победу команде Гильермо Абаскаля.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.