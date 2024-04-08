Рыков: «Максименко на ошибках учится»

Бывший футболист столичного «Динамо» Владимир Рыков поделился мнением о выступлении голкипера «Спартака» Александра Максименко во вчерашнем дерби с «бело-голубыми».

«Максименко на ошибках учится. Тогда он хотел поймать мяч - и пропустил. Сейчас - отбил», - передает слова Владимира «РБ Спорт».

По ходу вчерашнего матча Максименко отбил мяч после удара Константина Тюкавина с середины поля. В 2018 году голкипер пропустил гол от Рыкова, который пробил со своей половины поля.

Поединок завершился волевой победой «Спартака» со счетом 2:1. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 35 очков и занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.