Калинин досрочно назвал чемпиона РПЛ

Игрок воронежского «Факела» Игорь Калинин поделился мыслями о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«Я думаю, что «Зенит» будет чемпионом», - передает слова защитника «Чемпионат».

В последнем матче Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака отпраздновали минимальную победу над калининградской «Балтикой» со счетом 1:0.

После 22 сыгранных матчей петербургский клуб набрал 44 балла и лидирует в турнирной таблице чемпионата страны. «Краснодар», занимающий вторую строчку, отстает от «сине-бело-голубых» на одно очко. В следующем туре лидеры встретятся в Краснодаре.