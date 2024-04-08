Наглядное пособие от «Спартака»: как провалить матч и не потерять очки

В воскресенье «Спартак» одержал первую в 2024 году победу в официальном матче в Премьер-лиге. При этом «красно-белые» не наиграли даже на ничью. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» советует болельщикам «Спартака» не радоваться.

Счёт на табло хороший, но это иллюзия

Да, «Спартак» победил. Да, в московском дерби. Да, одержана волевая победа. Да, одного из главных врагов лишили шансов на чемпионство. Однако счёт на табло абсолютно обманчив, если взглянуть на итог воскресного поединка трезвым взглядом. Такой отскок в исполнении «Спартака» даже вспомнить сложно. «Красно-белые» должны были проигрывать этот матч, причём с запасом. Однако «Спартак» не просто отыгрался, но умудрился победить, не создав при этом ровным счётом ничего. «Динамо» должно было в начале второго тайма спокойно создавать задел в два-три мяча, но шансы не использовало, а потом руками Игоря Лещука просто отдало победу.

Тем не менее счёт в матче не должен затмевать то, что творилось на поле. «Спартак» был совершенно ужасен во всех компонентах игры. За 90 минут, повторюсь, «красно-белые» не создали ровным счётом ничего. Не было ни одного острого момента, ни одной даже острой атаки. При этом в обороне «Спартака» проблем хватало с лихвой, просто динамовцы не попадали.

Справедливости ради, конечно, надо отметить, что свой гол «Динамо» тоже забило из ничего. Более глупый пенальти и придумать сложно, ведь Ласкальт зачем-то просто пропускал мяч на Умярова, которому тот попал в руку. Чистой воды случайность. Однако «Динамо» после этого имело несколько шансов забить и выглядело намного увереннее.

Отсутствие идей Абаскаля

Во что «Спартак» играет весной – непонятно никому, и вряд ли это известно даже тому одному, кто подсказывает Гильермо Абаскалю состав. Как «красно-белые» хотят забить, просто непонятно. Антон Зиньковский никак не может заменить Квинси Промеса, раз за разом навешивая то в руки вратарям соперника, то мимо. Только не сочтите это за критику россиянина, он хоть пытается доставить мяч в чужую штрафную. В свою очередь, что вообще на поле делает Хесус Медина, это вообще за гранью понимания. Даже настырный Манфред Угальде будто руки опустил. Удивительно, но «Спартак» даже не использует простой приём в виде закидушек на Соболева, чтобы тот зацепился.

А что происходит в центре поля? За пенальти Умярова критиковать не хочется. Глупо получилось, но это скорее трагическая случайность. В свою очередь за остальные действия на поле с Умярова точно стоит спросить. У него всего 79% точности передач и 1 отбор за матч в отсутствие перехватов. Это футболист, который действует в середине поля.

Честно говоря, даже интересно, когда Абаскаль выбирал состав на матч, добавил ли он в конце «Аминь»?

Не вратаря «Спартаку» летом искать надо

Пока полевые игроки продолжают творить не пойми что, Александр Максименко всеми силами пытается доказать руководству клуба, что уж ему замену искать не надо. Голкипер «красно-белых» — это один из главных героев случайной победы в воскресенье. Действия Максименко оставили «Спартак» в игре, дав возможность на счастливое спасение.

Да и после воскресного матча кажется, что появился ещё один клуб в России, который задумается о поиске нового вратаря. Играй Лещук в 90-е, то после такого перформанса точно были бы разговоры о том, что он сдал матч. Естественно, что сейчас таких подозрений нет и быть не может априори. Тем не менее остаётся удивляться, как на таком уровне можно за пару минут допустить две одинаковые грубейшие ошибки. Лещук похоронил чемпионские мечты «Динамо» и заставит селекционеров клуба искать нового вратаря. А это только на руку Максименко.

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Роман Андреев