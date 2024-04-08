Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наглядное пособие от «Спартака»: как провалить матч и не потерять очки

08 Апреля 2024 • 12:20 Комментировать
Динамо Москва
1:2
Спартак Москва

В воскресенье «Спартак» одержал первую в 2024 году победу в официальном матче в Премьер-лиге. При этом «красно-белые» не наиграли даже на ничью. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» советует болельщикам «Спартака» не радоваться.

Счёт на табло хороший, но это иллюзия

Да, «Спартак» победил. Да, в московском дерби. Да, одержана волевая победа. Да, одного из главных врагов лишили шансов на чемпионство. Однако счёт на табло абсолютно обманчив, если взглянуть на итог воскресного поединка трезвым взглядом. Такой отскок в исполнении «Спартака» даже вспомнить сложно. «Красно-белые» должны были проигрывать этот матч, причём с запасом. Однако «Спартак» не просто отыгрался, но умудрился победить, не создав при этом ровным счётом ничего. «Динамо» должно было в начале второго тайма спокойно создавать задел в два-три мяча, но шансы не использовало, а потом руками Игоря Лещука просто отдало победу.

Тем не менее счёт в матче не должен затмевать то, что творилось на поле. «Спартак» был совершенно ужасен во всех компонентах игры. За 90 минут, повторюсь, «красно-белые» не создали ровным счётом ничего. Не было ни одного острого момента, ни одной даже острой атаки. При этом в обороне «Спартака» проблем хватало с лихвой, просто динамовцы не попадали.

Справедливости ради, конечно, надо отметить, что свой гол «Динамо» тоже забило из ничего. Более глупый пенальти и придумать сложно, ведь Ласкальт зачем-то просто пропускал мяч на Умярова, которому тот попал в руку. Чистой воды случайность. Однако «Динамо» после этого имело несколько шансов забить и выглядело намного увереннее.

Отсутствие идей Абаскаля

Во что «Спартак» играет весной – непонятно никому, и вряд ли это известно даже тому одному, кто подсказывает Гильермо Абаскалю состав. Как «красно-белые» хотят забить, просто непонятно. Антон Зиньковский никак не может заменить Квинси Промеса, раз за разом навешивая то в руки вратарям соперника, то мимо. Только не сочтите это за критику россиянина, он хоть пытается доставить мяч в чужую штрафную. В свою очередь, что вообще на поле делает Хесус Медина, это вообще за гранью понимания. Даже настырный Манфред Угальде будто руки опустил. Удивительно, но «Спартак» даже не использует простой приём в виде закидушек на Соболева, чтобы тот зацепился.

А что происходит в центре поля? За пенальти Умярова критиковать не хочется. Глупо получилось, но это скорее трагическая случайность. В свою очередь за остальные действия на поле с Умярова точно стоит спросить. У него всего 79% точности передач и 1 отбор за матч в отсутствие перехватов. Это футболист, который действует в середине поля.

Честно говоря, даже интересно, когда Абаскаль выбирал состав на матч, добавил ли он в конце «Аминь»?

Не вратаря «Спартаку» летом искать надо

Пока полевые игроки продолжают творить не пойми что, Александр Максименко всеми силами пытается доказать руководству клуба, что уж ему замену искать не надо. Голкипер «красно-белых» — это один из главных героев случайной победы в воскресенье. Действия Максименко оставили «Спартак» в игре, дав возможность на счастливое спасение.

Да и после воскресного матча кажется, что появился ещё один клуб в России, который задумается о поиске нового вратаря. Играй Лещук в 90-е, то после такого перформанса точно были бы разговоры о том, что он сдал матч. Естественно, что сейчас таких подозрений нет и быть не может априори. Тем не менее остаётся удивляться, как на таком уровне можно за пару минут допустить две одинаковые грубейшие ошибки. Лещук похоронил чемпионские мечты «Динамо» и заставит селекционеров клуба искать нового вратаря. А это только на руку Максименко.

Фокусы Лещука и Песьякова, первый гол Роналдо и безальтернативный Педро

Бывший одноклубник Лещука ответил на вопрос, завершилась ли его карьера после ошибок в дерби со «Спартаком»

Роман Андреев


Отсрочила ли победа «Спартака» отставку Абаскаля?
Да, конечно Нет, его уже ничто не спасёт
РезультатыАрхив
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва РПЛ ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 08 Апреля
12:33
Мостовой — об игре Лещука в матче со «Спартаком»: «Детский садик»
12:30
Булыкин: «Лещук не стал портить «Спартаку» победную статистику в играх с «Динамо»
12:20
Наглядное пособие от «Спартака»: как провалить матч и не потерять очки
12:13
Силкин: «Динамо» против «Спартака» провело свой лучший в матч в этом сезоне»
11:27
Павел Мамаев: «Лещука нужно поддержать»
09:00
Фокусы Лещука и Песьякова, первый гол Роналдо и безальтернативный Педро
02:53
Стипиди – о «Спартаке»: «Носились как угорелые, да и всё»
07 Апреля
23:59
Личка ответил на слова Абаскаля о заслуженной победе «Спартака»
23:52
Лаксальт объяснил причины поражения «Динамо» от «Спартака»
22:45
Бывший одноклубник Лещука ответил на вопрос, завершилась ли его карьера после ошибок в дерби со «Спартаком»
22:39
Смородская: «Игра «Спартака» была просто ужасна, Абаскаля нужно убирать»
22:33
Абаскаль отреагировал на информацию о своей отставке из «Спартака»
22:30
Экс-тренер «Спартака» рассказал, как победа в дерби с «Динамо» повлияет на судьбу Абаскаля
22:22
Абаскаль: «Команда есть, она готова биться» 1
22:20
Соболев: «Голы не пахнут»
22:15
Личка повторил в эфире свои слова в адрес Лещука
22:10
Мрак без Промеса в атаке, волевая победа в итоге: пять игроков, благодаря которым «Спартак» обыграл «Динамо» 1
22:03
Соболев: «Надеюсь и верю, что это только начало» 2
21:38
Соболев оформил первый дубль в этом сезоне РПЛ
21:29
Дубль Соболева воскресил «Спартак», а «Динамо» снова проиграло дома, попрощавшись с мечтами о золоте 3
21:24
«Динамо» потеряло Чавеса
21:23
Игнатов, Лещук и Соболев повторили голевую атаку, «Спартак» уже ведёт в матче с «Динамо»
21:16
«Спартак» прервал безголевую серию из трёх матчей в РПЛ
21:10
«Спартак» сравнял счёт в матче с «Динамо» после добивания Соболева
20:40
«Спартак» уволит Абаскаля – решение принято 2
19:39
«Динамо» быстро забило «Спартаку» с пенальти
19:08
Стало известно, почему Мартинс пропустит дерби «Динамо» - «Спартак»
19:05
Гаджиев рассказал, какую игру стоит ждать в дерби от «Динамо» и «Спартака»
19:00
«Динамо» - «Спартак»: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 1:2 1
18:49
Абаскаль пошутил на тему отсутствия голов «Спартака»
18:19
Тюкавин и Соболев – в основных составах «Динамо» и «Спартака» на дерби
16:42
В «Спартаке» не исключили возможное продление контракта с Бальде
16:03
Александр Мостовой не смог назвать фаворита в матче «Динамо» и «Спартака»
14:42
Тюкавин выделил два своих матча против «Спартака»
14:28
Тюкавин рассказал, какой вывод в «Динамо» сделали после поражения 1:4
14:24
Тюкавин смотрел матч «Спартака» против «Зенита»
14:17
Тюкавин предположил, почему лидирует по голевым передачам в РПЛ
14:17
Гаджиев рассказал, от чего будет зависеть результат матча «Динамо» — «Спартак»
13:59
Булыкин: «Динамо — небольшой фаворит матча со «Спартаком»
12:55
Дьяков назвал игрока, из-за которого в «Спартаке» пропал креатив и идеи в атаке
12:35
Булыкин: «Будет жаль, если «Динамо», как всегда, не поборется за призовые места в весенней части»
12:16
Прогноз и ставка от Константина Генича на матч Динамо – Спартак РПЛ – 7 апреля 2024
11:39
Титов — об Абаскале: «Если «Спартак» победит «Динамо» — пойдут иные эпитеты»
09:54
Титов: «Зенит» готов платить энную сумму, а «Спартак» — нет» 1
09:06
Гранат — о дерби с «Динамо»: «Пусть «Спартак» продолжит свою серию без голов»
09:00
У Абаскаля и Лички нет права на ошибку: Возможные составы «Спартака» и «Динамо» на дерби 23-го тура РПЛ
02:19
Динамо - Спартак: где смотреть прямую трансляцию онлайн
06 Апреля
23:38
Баженов — о дерби «Динамо» - «Спартак»: Будет много моментов
23:29
Баженов ответил, кто может стать лидером «Спартака» в отсутствии Промеса
23:18
Агент Жиго ответил, может ли игрок летом вернуться в «Спартак»
23:09
Червиченко: «В руководстве «Спартака» нет решительных ребят»
22:55
Желудков сделал прогноз на дерби «Динамо» - «Спартак»
22:49
Дьяков определил фаворита в матче «Динамо» — «Спартак»
21:23
Бушманов: «Угальде — один из самых активных игроков «Спартака»
20:42
Карраскаль стал лучшим игроком «Динамо» в марте
19:33
Гранат уверен, что Абаскаль не будет уволен из «Спартака» в случае поражения от «Динамо»
19:24
​Назван фаворит матча «Динамо» – «Спартак»
14:59
Кечинов: «Думаю, в матче «Динамо» – «Спартак» обязательно будут голы» 1
13:38
Александр Мостовой: «Вы Абаскаля сделали самым популярным человеком в российском футболе!»
13:15
Бывший тренер «Динамо» рассказал о том, чем неудобен «Спартак» для «бело-голубых»
12:50
Терёхин назвал условие отставки Абаскаля после матча с «Динамо»
12:25
Тарханов высказался об игре «Спартака» под руководством Абаскаля
05 Апреля
21:57
Гранат заявил, что «Спартак» не стоит списывать со счетов в борьбе за медали
21:32
Заварзин назвал условие, при котором «Динамо» сможет бороться за чемпионство
21:12
Смолов: «Динамо» объективно до сих пор в гонке за чемпионство
20:40
Захарян: «Пожелаю «Динамо», чтобы чемпионами стали в этом сезоне»
20:33
Мележиков не стал оценивать работу руководителей «Спартака»
20:27
Пименов назвал фаворита дерби «Динамо» - «Спартак»
20:26
Прогноз и ставка на точный счёт матча Динамо — Спартак РПЛ — 7 апреля 2024
20:17
Смолов: «Спартак» — самый сильный раздражитель для «Динамо»
18:51
Деменко ответил на вопрос об увольнении Абаскаля из «Спартака»
18:45
Шикунов оценил потенциал Угальде
18:19
Пивоваров: «Динамо» будет играть на победу в матче со «Спартаком»
18:18
Орлов указал на ошибку «Спартака»
17:21
Орлов: Абаскаль посадил Литвинова за одну ошибку, но Дуарте почему-то продолжает играть
17:20
Балахнин назвал причины постоянных изменений на первых строчках таблицы РПЛ
17:13
Орлов — об Абаскале: «Вы что-нибудь понимаете из его высказываний?»
17:03
Мостовой: «Педро пригодился бы «Спартаку» на место Промеса»
16:55
Бывший тренер «Динамо» перед дерби назвал проблемы «Спартака»
16:44
Силкин считает, что даже «позорный» «Спартак» является самым сильным соперником для «Динамо»
16:16
Пономарёв верит в победу «Спартака» над «Динамо»
15:59
Салихова отреагировала на то, что «Спартак» не поздравляет Федуна 2
15:45
Назначен судья на дерби «Динамо» - «Спартак»
15:41
Мостовой не видит фаворита в дерби «Динамо» - «Спартак»
15:14
Силкин назвал главную проблему «Динамо»
14:58
Булыкин сделал прогноз на дерби «Динамо» - «Спартак»
14:27
У Федуна день рождения, «Спартак» молчит
14:08
«Спартак», ЦСКА или «Локомотив»: Нигматуллин назвал любимые клубы
13:55
Актуальная ставка и прогноз на матч Динамо — Спартак чемпионата России — 7 апреля 2024
04 Апреля
23:35
Бесплатная ставка и прогноз на матч Динамо – Спартак чемпионата России – 7 апреля 2024
22:12
Пивоваров признан лучшим топ-менеджером спортивной отрасли по итогам «Премии РБ 2024»
21:12
Нигматуллин: Помазун не сильнее Максименко и Селихова
20:33
Орещук: «Абаскаль должен доработать в «Спартаке» до конца лета, чтобы уже со всех спросить»
19:47
Казаков: «Слышал, что Абаскаль — человек без эмпатии»
19:31
Гладилин: «У Абаскаля нет авторитета»
18:43
Тарханов: «Если «Спартак» войдёт в тройку, то Абаскаль может остаться»
18:10
Галактионов или Абаскаль: Червиченко сделал выбор
17:49
У Мора есть сомнения в том, что «Спартак» забьёт «Динамо»
17:12
Джанашия: «Что будет делать «Спартак» без Джикии?» 1
16:59
Деменко: «Дни Абаскаля в «Спартаке» сочтены»
16:52
Кечинов: «Сейчас увольнение Абаскаля ничего кардинально не даст «Спартаку»
16:30
Овчинников: «Я удивляюсь тому, какой «живучий» Абаскаль»
16:04
Гладилин: «Не стал бы говорить, что «Спартак» не хотел обыграть «Зенит»
15:34
Гладилин раскритиковал Зобнина за высказывания после матча с «Зенитом»
14:42
Дьяков ответил, нужно ли сейчас «Спартаку» увольнять Абаскаля
14:31
Агент Лесового: «Маккаби» примет решение по выкупу Даниила в конце сезона»
14:19
Шунин: «Игру забыли, готовимся к «Спартаку»
13:28
Червиченко: «Спартак» сильно нервирует этот скачущий на бровке, как бабуин, Абаскаль»
12:29
Даниил Денисов отреагировал на критику в адрес «Спартака»
10:33
Агент Зе Луиша допустил возвращение футболиста в Россию 1
10:18
«Спартак» хочет избавиться от Бальде
03 Апреля
18:05
Игрок «Спартака» Бонгонда – о Москве: «Один из самых безопасных городов в мире»
17:04
Игнатьев: «Черчесов может помочь «Спартаку»
16:23
Защитник «Динамо» вернулся в общую группу
16:02
Дуарте назвал матч, который стал для него самым сложным в «Спартаке»
14:28
Бушманов: «Промес способен в одиночку решать эпизоды»
13:08
«Спартак» предлагал 7 миллионов евро за форварда «Рубина»
13:01
Бывший гендиректор «Спартака» Мележиков стал исполнительным директором РПЛ
12:41
Бонгонда: «Я люблю «Спартак»
11:35
Камоцци: «Абаскаль мог бы тренировать разве что во второй итальянской лиге»
10:55
Бальбуэна: «Динамо» находится на правильном пути»
10:42
Агент Витории рассказал, связывался ли с ним «Спартак» по поводу возможного возвращения португальского тренера
09:45
Личка: «Динамо» хорошо готово физически»
02 Апреля
19:21
«Спартак» нацелился на экс-игрока ЦСКА — клуб уже сделал предложение
18:14
Песьяков: «Федун очень любит «Спартак»
17:05
Смородская: «Удивительно, что Абаскаль всё ещё тренирует «Спартак»
16:22
Дьяков: В «Спартаке» нет футболиста, который мог бы заменить Промеса
16:13
Аленичев считает, что «Спартак» не попадёт в топ-3 РПЛ
15:52
Аленичев: «Спартак» снова проваливает весну 1
15:41
Широков — о «Динамо»: «Невозможно всё решать за счёт одной группы атаки»
15:21
Борис Игнатьев: «Спартак» без Промеса — это другая команда
15:10
Журналист Каптейнс: «Угальде — качественный игрок, он это доказал»
14:33
Павлюченко признался, что был готов провести всю карьеру в «Спартаке»
14:19
Нигматуллин: «Мне уже немного жалко Абаскаля»
14:05
Испанский журналист: «У Абаскаля большое будущее»
14:02
Романцев: Промес не настолько знаковая фигура, чтобы его отсутствием объяснять безголевую серию «Спартака»
13:36
Аршавин назвал единственного тренера, который сейчас может возглавить «Спартак»
13:19
Нигматуллин выбрал двух тренеров для «Спартака»
13:02
Павлюченко — о переходе в «Спартак»: Я не смотрел на зарплату, ведь это была моя мечта
12:30
Силкин: Переход Ташаева в «Спартак» был ошибкой
12:11
Адвокат Жорин заявил, что есть большие шансы на выдачу Промеса России
11:29
Балахнин — о влиянии Промеса на «Спартак»: «Если команда зависит от одного футболиста, то она не может решать большие задачи»
09:56
Радимов: «Спартак» создал всего три момента в матче с «Уралом»
01 Апреля
16:32
Мостовой: «Решение оставить Абаскаля — лучшая шутка от «Спартака» 1
11:55
Колосков: «В РПЛ нет явного лидера, который был бы на голову выше остальных»
31 Марта
20:21
Смородская: Не вижу перспектив у «Спартака» с Абаскалем
19:23
Агент Джикии — об Абаскале: «Не хочу давать субъективные комментарии по этому персонажу»
19:16
Агент Джикии рассказал о договорённости со «Спартаком»
19:09
Агент — о будущем Джикии: «Диалог идёт не только со «Спартаком»
16:59
Бушманов — о будущем Абаскаля: «Отставка тренера всегда предполагает, что должен быть какой-то преемник»
16:05
Мор — о словах Абаскаля про Бога: «Мне кажется, это защитная реакция»
15:27
Деменко: «Спартак» просто не может забить»
15:01
Парфёнов рассказал, при каком условии «Спартак» сможет попасть в тройку призёров
14:36
Парфёнов: «В матче с «Уралом» «Спартаку» не хватило давления в штрафной площади»
14:00
Агент из ОАЭ рассказал об условиях содержания Промеса в тюрьме
14:00
Хомуха: «В последнее время Промес уже не определял игру «Спартака»
10:25
Дьяков: «Я бы поверил в то, что Абаскаль выбирает состав при помощи приложения» 3
10:10
Мележиков — о словах Абаскаля про Бога: «Мне сложно разгадать этот ребус»
19 Марта
22:04
Казаков назвал самое яркое воспоминание об Уткине: «Мы были совсем молодые и зелёные»
20:02
Ташуев – о смерти Уткина: «Это потеря для общества»
19:26
«Вася… как так?»: Генич – о смерти Уткина
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити», Хави поставил ультиматум «Барселоне», а Мбаппе заключил секретный контракт – в главных слухах недели Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду Пять футболистов «Баварии» не сыграют с «Арсеналом» - названы все имена Стало известно, сколько заработает «Реал», если пройдёт «Манчестер Сити» Роналду появился в концовке и дожал «Дамак»: «Аль-Наср» победил усилиями Криштиану, Брозовича и Лапорта «Байер» может стать чемпионом Германии в следующем туре – известны условия Суперкомпьютер предсказал чемпиона АПЛ - «Манчестер Сити» на третьем месте Гюндоган ответил, готов ли возглавить «Барселону» вместо Хави Стало известно, кто составит атакующее трио «Барселоны» в матче с «ПСЖ»
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» Теперь «Манчестер Юнайтед» устроил обмен ударами с «Ливерпулем», убрав Клоппа с вершины АПЛ Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро «Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя
Спортивные новости
Крикунов: «Овечкин — симбиоз таланта от рождения и трудолюбия» Крикунов — о Фёдорове: «У него был высокий уровень понимания игры» «Металлург» вырвал победу над «Автомобилистом» в овертайме Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии «Локомотив» обыграл «Трактор» и находится в одной победе от финала Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
08.04.24 в 17:00
Оренбург Оренбург
Рубин Рубин
2.41 3.15 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Апреля
12:43 · Россия. Премьер-лига
Павел Мамаев рассказал о планах после завершения карьеры
12:36 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «У «Динамо» неплохой состав, но без топового вратаря тяжело забраться наверх»
12:33 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — об игре Лещука в матче со «Спартаком»: «Детский садик»
12:31 · Россия. Премьер-лига
Рыков: «Максименко на ошибках учится»
12:24 · Россия. Премьер-лига
Калинин досрочно назвал чемпиона РПЛ
12:13 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Динамо» против «Спартака» провело свой лучший в матч в этом сезоне»
12:02 · Россия. Премьер-лига
Сёмин подвёл итог дерби «Динамо» - «Спартак»
12:02 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» рассказали о состоянии Марадишвили
11:55 · Россия. Премьер-лига
Сборная России обратилась к Акинфееву
11:50 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Про Лещука можно молча и не чокаясь»
11:44 · Россия. Премьер-лига
Семшов рассказал, в чём проблема вратаря «Динамо» Лещука
11:43 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Факела» Мастерной назвал цели команды в нынешнем сезоне
11:39 · Россия. Премьер-лига
Смородская дала кличку Абаскалю 1
11:35 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт верит, что «Динамо» способно бороться за чемпионство
11:32 · Россия. Премьер-лига
Бубнов поставил крест на чемпионстве «Динамо»
Все новости
Рекомендуем