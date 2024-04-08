Булыкин: «Лещук не стал портить «Спартаку» победную статистику в играх с «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на поражение «бело-голубых» в матче со «Спартаком» (1:2).

- В последние десять лет «Динамо» очень слабо играет со «Спартаком». Дело в психологии?

- Тут результат больше зависит от мастерства футболистов. Конечно, статистика – вещь упрямая, но все серии прерываются. На статистику никто не смотрит, все смотрят на игру.

- Но вчерашний результат закономерен?

- Вчера «Динамо» должно было выигрывать, только Лещук не стал портить «Спартаку» победную статистику в играх с «Динамо».

После поражения «Динамо» с 38 очками занимает третье место в РПЛ.