Силкин: «Динамо» против «Спартака» провело свой лучший в матч в этом сезоне»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о поражении столичного клуба в дерби со «Спартаком» (1:2), которое прошло в матче 23-го тура Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что «бело-голубые» провели свой лучший матч в нынешнем сезоне, но две ошибки голкипера Игоря Лещука все перечеркнули.

«Спартак» не наиграл на победу — им просто повезло. Но в футболе такое бывает. «Динамо» жаль, конечно, оно не заслужило поражения в этой игре», - приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Напомним, что «Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице, «Динамо» же осталось на третьей позиции.