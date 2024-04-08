Сёмин подвёл итог дерби «Динамо» - «Спартак»

Экс-главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от центрального матча 23-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Спартаком». «Бело-голубые» потерпели домашнее поражение со счетом 1:2.

«Всегда бывают ошибки. И они приводят к поражениям. Кто использует свои моменты, кто допускает меньше ошибок - тот побеждает. Матч для «Динамо» был не самый лучший», - передает слова специалиста «Чемпионат».

После этого матча «Динамо» с 38 очками осталось на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, а «Спартак» (35) поднялся на шестую строчку.