В «Пари НН» рассказали о состоянии Марадишвили

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о состоянии полузащитника Константина Марадишвили, который получил травму в матче 23-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара» (3:4) и досрочно покинул поле в первом тайме.

«Проводим медицинский консилиум, смотрим на его травму, оцениваем, сошел ли отек. Если отек сойдет, мы обязательно сделаем сегодня МРТ. Если нет, перенесем на завтра», - приводит слова Мелик-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 24-летний футболист выступает за нижегородский клуб на правах аренды, он принадлежит московскому «Локомотиву», с которым у него контракт до лета 2026 года.