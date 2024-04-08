Сборная России обратилась к Акинфееву

В понедельник, 8 апреля, день рождения отмечает вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев. Пресс-служба сборной России поздравила голкипера с 38-летием.

«Сегодня одному из лучших вратарей за всю историю сборной и настоящей легенде исполняется 38 лет. Именно его волшебная нога помогла России выйти в четвертьфинал домашнего ЧМ», - говорится в публикации пресс-службы национальной команды.

Напомним, что Акинфеев ушел из сборной России в 2018 году.

В нынешнем сезоне вратарь провел 21 поединок за ЦСКА во всех турнирах. В семи встречах голкипер сохранил свои владения в неприкосновенности.