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Радимов: «Про Лещука можно молча и не чокаясь»

08 Апреля 2024 • 11:50 Комментировать

Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об ошибках вратаря «Динамо» Игоря Лещука в дерби со «Спартаком». Матч завершился поражением «бело-голубых» со счетом 1:2.

«Про Лещука можно молча и не чокаясь, два раза человеку мяч летит в руки… Команда проиграла золотую гонку. Без вратаря нельзя претендовать на чемпионство», - приводит слова Радимова телеканал «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Лещук провел 11 матчей, в которых пропустил 13 мячей. По итогам 22 поединков «Динамо» с 38 баллами занимает третье место в таблице РПЛ.

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