Семшов рассказал, в чём проблема вратаря «Динамо» Лещука

Экс-футболист московского «Динамо» Игорь Семшов высказался о неудачной игре вратаря команды Игоря Лещука во вчерашнем поединке против «Спартака». Матч завершился поражением «бело-голубых» со счетом 1:2.
«Лещук не справляется психологически. Помню матчи, в которых он неплохо замещал Шунина. Значит, его роль - подменять, а не быть основным голкипером», - приводит слова Семшова «Советский спорт».
Напомним, что Лещук допустил две ошибки, после которых голами отметился нападающий Александр Соболев.
«Динамо» занимает третье место в таблице Премьер-лиги, а «Спартак» - шестое.
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