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Защитник «Факела» Мастерной назвал цели команды в нынешнем сезоне

08 Апреля 2024 • 11:43 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Факел

Защитник воронежского «Факела» Владислав Мастерной высказался о поражении от московского ЦСКА (1:4) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что не знает, почему команде не удалось создать много моментов, ведь были сильные старания, но что-то не получилось.

«То, что я воспитанник «Спартака» уже в прошлом. На все матчи настраиваюсь одинаково. Наша цель не попасть в стыки и остаться в РПЛ», - приводит слова Мастерного «Чемпионат».

Воронежский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, опережая зону стыковых игр на шесть очков. В следующем туре «Факел» сыграет против «Ростова» (14.04).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Владислав Мастерной

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