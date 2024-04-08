Защитник «Факела» Мастерной назвал цели команды в нынешнем сезоне

Защитник воронежского «Факела» Владислав Мастерной высказался о поражении от московского ЦСКА (1:4) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что не знает, почему команде не удалось создать много моментов, ведь были сильные старания, но что-то не получилось.

«То, что я воспитанник «Спартака» уже в прошлом. На все матчи настраиваюсь одинаково. Наша цель не попасть в стыки и остаться в РПЛ», - приводит слова Мастерного «Чемпионат».

Воронежский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, опережая зону стыковых игр на шесть очков. В следующем туре «Факел» сыграет против «Ростова» (14.04).