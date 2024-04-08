Смородская дала кличку Абаскалю

В рамках 23-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» со счетом 2:1. После этой встречи экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о наставнике «красно-белых» Гильермо Абаскале.

«Минимум полгода говорю, что Абаскаля надо убирать. Даже кличку ему дала - Хлестаков, потому что тренер абсолютно ничего не умеет и даже не знает, кого заменять, как ротировать состав», - передает слова Смородской Metaratings.ru.

Абаскаль занимает пост главного тренера московской команды с лета 2022 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце сезона-2024/2025.