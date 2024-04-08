Лаксальт верит, что «Динамо» способно бороться за чемпионство

Полузащитник московского «Динамо» Диего Лаксальт высказался о шансах столичного клуба в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги после поражения от «Спартака» (1:2) в матче 23-го тура.

Уругваец отметил, что в каждом матче команда показывает, что готова бороться за чемпионство, и в игре против «красно-белых» доказала это в очередной раз, но, к сожалению, таков футбол.

«В следующих играх покажем, что хотим быть на первом месте по итогам сезона», - приводит слова Лаксальта Sport24.

Напомним, что «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, уступая питерскому «Зениту» шесть очков.