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Лаксальт верит, что «Динамо» способно бороться за чемпионство

08 Апреля 2024 • 11:35 Комментировать
Урал
...
Динамо Москва
14.04 14:15

Полузащитник московского «Динамо» Диего Лаксальт высказался о шансах столичного клуба в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги после поражения от «Спартака» (1:2) в матче 23-го тура.

Уругваец отметил, что в каждом матче команда показывает, что готова бороться за чемпионство, и в игре против «красно-белых» доказала это в очередной раз, но, к сожалению, таков футбол.

«В следующих играх покажем, что хотим быть на первом месте по итогам сезона», - приводит слова Лаксальта Sport24.

Напомним, что «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, уступая питерскому «Зениту» шесть очков. 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Диего Лаксальт

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