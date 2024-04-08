Бубнов поставил крест на чемпионстве «Динамо»

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов высказался о вчерашнем дерби между «красно-белыми» и «Динамо». Встреча завершилась победой «народной команды» со счетом 2:1.
«По итогам дерби можно сказать, что «Динамо» выбывает из чемпионской гонки и будет бороться только за третье место. Спартаковцы после этой победы тоже могут в принципе претендовать на бронзу», - приводит слова эксперта Sportbox.
После вчерашнего поединка «Динамо» с 38 баллами осталось на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» набрал 35 очков и находится на шестой позиции.
Бан пользователя