Павел Мамаев: «Лещука нужно поддержать»

Бывший футболист московского ЦСКА Павел Мамаев подвёл итоги матча 23-го тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Спартаком».

Напомним, что «красно-белые» одержали победу со счётом 2:1 благодаря ошибкам голкипера Игоря Лещука.

Экс-игрок сборной России отметил, что подопечные Марцела Лички всю игру контролировали мяч, а «Спартаку», по его мнению, объективно повезло.

«Игоря Лещука стоит поддерживать, сейчас он ошибся, а завтра вытащит всю команду. Этим и интересен футбол, он непредсказуем», - приводит слова Мамаева «Матч ТВ».

Напомним, что «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.