РПЛ огласила имена претендентов на звание лучшего игрока марта

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) в социальных сетях объявила имена пяти претендентов на звание лучшего игрока марта.

В список номинатов попали два футболиста «Ростова»: Мохаммад Мохеби и Кирилл Щетинин. Нападающий сборной Ирана отметился четырьмя забитыми мячами, он отметился дублями в матчах против московского «Динамо» и «Краснодара». Россиянин провел четыре полных матча, в которых отметился одним забитым мячом.

Максим Глушенков из московского «Локомотива» отметился двумя забитыми мячами, а нападающие «Сочи» Мартин Крамарич и столичного «Динамо» Константин Тюкавин по разу поразили ворота соперников.