Совет директоров «Спартака», по итогам которого может быть объявлено об увольнении Абаскаля, пройдёт 9 апреля

Во вторник, 9 апреля, пройдёт заседание совета директоров московского «Спартака».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», на нем может быть принято решение об увольнении главного тренера столичного клуба Гильермо Абаскаля.

Напомним, что ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что 34-летний испанский специалист будет отправлен в отставку вне зависимости от результата матча 23-го тура Российской премьер-лиги против московского «Динамо», в котором по итогу «красно-белые» одержали волевую победу со счётом 2:1 благодаря дублю нападающего Александра Соболева.