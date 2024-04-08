Тикнизян высказался об интересе «Болоньи»

Фланговый защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал слухи об интересе со стороны итальянской «Болоньи».
«Я ничего не слышал об интересе «Болоньи». Как и вы, читаю все только в СМИ. Все мои мысли о том, чтобы как можно скорее вернуться в состав «Локомотива» и помогать команде на поле», - передает слова футболиста телеканал «Матч ТВ».
В текущем сезоне 24-летний защитник сыграл 26 поединков за «железнодорожников», в которых записал на свой счет девять забитых мячей и шесть результативных передач. Трансферная стоимость Тикнизяна оценивается в семь миллионов евро.
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