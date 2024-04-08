Тикнизян высказался об интересе «Болоньи»

«Я ничего не слышал об интересе «Болоньи». Как и вы, читаю все только в СМИ. Все мои мысли о том, чтобы как можно скорее вернуться в состав «Локомотива» и помогать команде на поле», - передает слова футболиста телеканал «Матч ТВ».