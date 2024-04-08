ЦСКА обратился к Акинфееву

Сегодня, 8 апреля, день рождения отмечает голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев. Опытному футболисту исполнилось 38 лет. Пресс-служба «армейского» клуба поздравила капитана с праздником.

«Сегодня обладателю самых значимых рекордов нашего клуба и всего российского футбола Игорю Акинфееву исполняется 38 лет! Поздравляем Игоря Владимировича с праздником», - говорится в публикации московского клуба.

Напомним, что Акинфеев защищает цвета ЦСКА с 2003 года. В текущем сезоне вратарь принял участие в 21 поединке «армейского» клуба и пропустил 24 мяча. В семи матчах он отстоял на ноль.