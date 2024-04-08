Булыкин: «Игра с ЦСКА будет решающей для Галактионова»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мыслями о московском дерби «Локомотив» - ЦСКА, которое состоится в рамках 24-го тура Премьер-лиги.
«Игра с ЦСКА будет решающей для Галактионова. Матч будет показательным в плане игры, очков и что делать дальше Галактионову и клубу. Уже после матча нужно думать, как закончить этот чемпионат», - приводит слова Булыкина «Чемпионат».
Поединок состоится на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 13 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В преддверии дерби «железнодорожники» занимают пятое место в таблице, а «армейцы» - четвертое.
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