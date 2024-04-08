Червиченко: «Смолов - тормоз, который тащит команду назад»

Бывший президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко критически высказался об игре нападающего «Динамо» Фёдора Смолова во вчерашнем дерби. Матч завершился домашним поражением «бело-голубых» со счетом 1:2.
«Большой проблемой для «Динамо» стал выход Смолова в конце игры. Это просто тормоз, который тащил команду назад. Испортил всё, что можно. Лещук и Смолов - это похороны «Динамо», - передает слова Червиченко «Чемпионат».
В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 34-летний нападающий провел 20 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами (два – с пенальти) и тремя голевыми передачами.
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