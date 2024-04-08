Червиченко: «В рядах «Динамо» затесался изменник»

В рамках 23-го тура чемпионата России «Динамо» на своем поле потерпело поражение от «Спартака» со счетом 1:2. «Бело-голубые» пропустили голы после неудачных действий голкипера Игоря Лещука. Об игре вратаря высказался экс-президент «красно-белых» Андрей Червиченко.

«Ничья была «Спартаку» даже за счастье. Но в рядах «Динамо» затесался изменник. Пусть руководители «Динамо» разбираются, как их вратарь умудрился привезти два таких мяча», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

После вчерашнего поражения «Динамо» с 38 баллами осталось на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» набрал 35 очков и находится на шестой позиции.