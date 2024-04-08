Жуков: «Надо было давно убрать Абаскаля из «Спартака»

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, который является болельщиком московского «Спартака», высказался о работе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.
«Перспективы Абаскаля? Уже говорил, что надо было давно его убирать из клуба. На мой взгляд, чем быстрее, тем лучшее, потому что клуб сможет как следует подготовиться к следующему сезону», - передает слова Александра «Спорт-Экспресс».
Испанский тренер возглавил «Спартак» летом 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в 2025-м.
После 22 матчей чемпионата России «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице.
Бан пользователя