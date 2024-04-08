Жуков: «Надо было давно убрать Абаскаля из «Спартака»

«Перспективы Абаскаля? Уже говорил, что надо было давно его убирать из клуба. На мой взгляд, чем быстрее, тем лучшее, потому что клуб сможет как следует подготовиться к следующему сезону», - передает слова Александра «Спорт-Экспресс».