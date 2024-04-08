Орлов сообщил, когда уволят Абаскаля

«Информация о том, что «Спартак» в любом случае уволит Абаскаля на неделе? Я в это не особо верю. Абаскаля уберут, но в конце сезона. А сейчас-то зачем? Тем более он выиграл», - передает слова Геннадия «Спорт-Экспресс».