Орлов сообщил, когда уволят Абаскаля

Комментатор Геннадий Орлов в разговоре с журналистами поделился мнением о будущем главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.
«Информация о том, что «Спартак» в любом случае уволит Абаскаля на неделе? Я в это не особо верю. Абаскаля уберут, но в конце сезона. А сейчас-то зачем? Тем более он выиграл», - передает слова Геннадия «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» на выезде победил «Динамо» со счетом 2:1. После этой встречи «красно-белые» набрали 35 баллов и занимают шестое место в таблице. Абаскаль тренирует команду с 2022 года.
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