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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов назвал огромную потерю «Зенита» перед матчем с «Краснодаром»

08 Апреля 2024 • 10:07 Комментировать

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о том, что полузащитник «сине-бело-голубых» Вендел не сыграет против «Краснодара» из-за перебора желтых карточек.

«Таких футболистов у нас в чемпионате, может быть, один или два. Это огромная потеря, потому что Вендел в форме, у него есть игровой ритм. Во‑вторых, это огромный мастер», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне чемпионата России 26-летний бразилец провел 20 матчей, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и шесть голевых передач. После 22 поединков «Зенит» лидирует в Премьер-лиге, опережая «Краснодар» на одно очко.

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