Радимов назвал огромную потерю «Зенита» перед матчем с «Краснодаром»

«Таких футболистов у нас в чемпионате, может быть, один или два. Это огромная потеря, потому что Вендел в форме, у него есть игровой ритм. Во‑вторых, это огромный мастер», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».