Артур рассказал, как «Зениту» победить «Краснодар»

Бразильский легионер «Зенита» Артур поделился мыслями о предстоящем поединке против «Краснодара» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги.

«Что нужно сделать для победы? Быть умными, играть жестко, не терять контроль. И делать то, что мы делаем в каждом матче: забивать мячи и играть красиво», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что матч «Краснодара» и «Зенита» состоится 13 апреля, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. После 22 поединков петербургский клуб опережает краснодарцев всего на одно очко в турнирной таблице Премьер-лиги.