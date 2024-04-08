Бояринцев назвал самый удачный трансфер «Спартака» за последние годы

Экс-футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался об игре центрального защитника «красно-белых» Срджана Бабича во вчерашнем дерби с «Динамо» (2:1).
«Я бы отметил оборону «Спартака» во втором тайме. В частности, Бабича, который отрабатывал. Бабич - самый удачный трансфер «Спартака» за последние годы. Он бы лучшим игроком, а не Соболев», - рассказал Бояринцев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что Бабич перешел в «Спартак» из испанской «Альмерии» летом прошлого года. 27-летний защитник подписал трехлетнее трудовое соглашение.
После 22 матчей «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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