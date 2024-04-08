Бояринцев назвал самый удачный трансфер «Спартака» за последние годы

«Я бы отметил оборону «Спартака» во втором тайме. В частности, Бабича, который отрабатывал. Бабич - самый удачный трансфер «Спартака» за последние годы. Он бы лучшим игроком, а не Соболев», - рассказал Бояринцев в эфире телеканала «Матч ТВ».