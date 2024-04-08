Орлов: «Две ошибки Лещука повлияли на исход дерби»

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что ошибки голкипера «Динамо» Игоря Лещука повлияли на исход вчерашнего дерби со «Спартаком». Встреча завершилась поражением «бело-голубых» со счетом 1:2.

«Конечно, две ошибки Лещука повлияли на исход матча. Если претендуешь на чемпионство, нельзя так действовать сзади. Это касается и защитников, и вратаря», - передает слова Орлова «Спорт-Экспресс».

После вчерашней неудачи «Динамо» с 38 баллами продолжает занимать третье место в турнирной таблице чемпионата России. Что касается «Спартака», то подопечные Гильермо Абаскаля с 35 очками находятся на шестой позиции.