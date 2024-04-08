Артур ответил, хочет ли получить российский паспорт

Форвард петербургского «Зенита» Артур поделился мыслями о возможном получении российского паспорта.
«Ты думал об этом? Нет, я об этом не думал. Сейчас я сосредоточен на своей игре. Посмотрим, может быть, попозже», - приводит слова бразильского футболиста «Спорт-Экспресс».
Ранее о желании получить российский паспорт заявил другой бразилец «Зенита» Нино.
В рамках 23-го тура чемпионата России «Зенит» на стадионе «Газпром Арена» принимал калининградскую «Балтику». «Сине-бело-голубые» одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Педро.
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