Педро: «Зениту» нужно побеждать в Краснодаре»

«Матч с «Краснодаром» - важнейший для нас. Мы знаем, что нам необходимо побеждать, отбирать очки у конкурента. Но нам еще нужно усердно поработать на неделе, прежде чем мы отправимся туда», - цитирует бразильца «Спорт-Экспресс».