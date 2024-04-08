Педро: «Зениту» нужно побеждать в Краснодаре»

Нападающий петербургского «Зенита» Педро дал комментарий относительно предстоящего поединка против «Краснодара» в рамках следующего тура Российской премьер-лиги.
«Матч с «Краснодаром» - важнейший для нас. Мы знаем, что нам необходимо побеждать, отбирать очки у конкурента. Но нам еще нужно усердно поработать на неделе, прежде чем мы отправимся туда», - цитирует бразильца «Спорт-Экспресс».
Матч «Краснодара» и «Зенита» состоится в субботу, 13 апреля, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. В преддверии этого поединка питерцы опережают «быков» на одно очко.
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