Педро высказался о дебютном голе в РПЛ

Форвард петербургского «Зенита» Педро высказался о дебютном голе в Российской премьер-лиге. Бразильский легионер поразил ворота калининградской «Балтики» (1:0) в рамках 23-го тура.

«Я очень рад, что забил первый мяч в чемпионате. Это невероятное чувство. Надеюсь продолжить эту серию, забивать больше голов и, самое главное, помогать команде», - приводит слова нападающего «Спорт-Экспресс».

После 22 матчей «Зенит» набрал 44 балла и занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Краснодар» на одно очко. В следующем туре лидеры померяются силами на стадионе в Краснодаре.