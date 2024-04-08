Максименко: «Спартаку» повезло в матче с «Динамо»

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко прокомментировал результат вчерашнего дерби с «Динамо». Встреча завершилась волевой победой «красно-белых» со счетом 2:1.
«Тяжелая игра. И морально, и физически. Грубо говоря, нам повезло, и мы воспользовались осечкой. Поэтому выиграли. Довольны победой однозначно. Но не стоит расслабляться», - приводятся слова голкипера на ютуб-канале «Спартака».
После вчерашней победы «красно-белые» набрали 35 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Столичный клуб отстает от лидирующего «Зенита» на девять очков.
Бан пользователя