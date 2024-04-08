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Зарема - о «Динамо»: «Если Пивоваров лучший менеджер, то Лещук - лучший вратарь РПЛ»

08 Апреля 2024 • 08:59 Комментировать

Зарема Салихова, жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о шансах «Динамо» в чемпионской гонке РПЛ.

«Который год «Динамо» не может ничего выиграть. Если Пивоваров (гендиректор «Динамо») лучший менеджер, то Игорь Лещук - лучший вратарь РПЛ», - передает слова Салиховой Metaratings.ru.

Напомним, что накануне состоялось дерби между «Динамо» и «Спартаком». Подопечные Марцела Лички проиграли «красно-белым» на своем поле со счетом 1:2. После этой неудачи «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Игорь Лещук Павел Пивоваров Зарема Салихова ещё теги
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